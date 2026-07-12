Fotografinja Urša Premik z razstavo dokazuje, da so gube lahko najlepše življenjske zgodbe (Suzy)

SOKOLI VETERANI

Skozi objektiv ujela devet telovadcev veteranske skupine Sokol Bežigrad in ustvarila ganljiv poklon staranju, prijateljstvu ter neustavljivi življenjski energiji.

Nekatere fotografije samo pogledamo, druge se nas zares dotaknejo. Pred njimi za hip utihnemo, kot bi nas nekdo tiho povabil, naj se vanje zazremo s srcem. Prav takšne občutke vzbuja mojstrica, ki skozi objektiv lovi lepoto staranja. Njen osupljivi projekt, razstavljen v ljubljanskem ateljeju ZRC SAZU, nosi naslov Sokoli veterani. Ne gre le za niz estetsko dovršenih fotografij, temveč za poklon naravnemu procesu staranja in opomin, da življenje nikoli ni preresno za radovednost, veselje in pogum. V času, ko svet skoraj obsedeno časti mladost, popolna telesa in brezhibne obraze, Urša Premik ...