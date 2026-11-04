AKTUALNO V ZVEZDAH

Francija: nemirov še ne bo konec (Suzy)

Ascendentu rojstne karte Francije vlada Mars, ki dela trigon z Venero, kar jim daje strast in ljubezen do vsega lepega in dobrega, a hkrati tudi tesen kvadrat s Plutonom, kar je aspekt za nasilje.

Galerija Zvezde opozarjajo, da se protesti še ne bodo kmalu končali, četudi se razmere začasno umirijo.

Mateja Blažič Zemljič

Mars predstavlja konflikt, boj, akcijo, vojsko, policijo, uveljavljanje interesov. Je v 2. hiši, ki simbolizira nacionalne finance, materialne vire in gospodarsko varnost. V dvojčkih je, kar poudari komunikacijo, različne glasove, razprave in razdeljenost. Pluton kaže globoke družbene spremembe, vprašanja moči, nadzora, krize in preobrazbe. Ko se Mars upre, Pluton stopnjuje pritisk. To predstavlja družbo, v kateri se nasprotja zaostrijo, ko ljudje dobijo občutek, da nimajo vpliva na odločitve. Marsovska energija je povezana z vprašanjem denarja, plač, življenjskega standarda, davkov in ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →