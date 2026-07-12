Frankie Muniz in Paige Price se po šestih letih zakona ločujeta (Suzy)

Frankie Muniz, ki je zaslovel z vlogo Malcolma v seriji Glavca, je sporočil, da se po desetih letih skupnega življenja in šestih letih zakona ločuje od manekenke in igralke Paige Price. V objavi na družbenih omrežjih je zapisal, da bosta s Paige ostala prijatelja, skupaj vzgajala sina in vodila dirkaško ekipo Muniz Racing. »Po obdobju ločenega življenja sva se s Paige odločila končati zakon. Po desetih čudovitih skupnih letih sva spoznala, da najin odnos najbolje deluje kot globoko prijateljstvo in sostarševstvo. Imava čudovitega sina, ki ostaja središče najinega sveta,« je pojasnil in dodal: »Eno poglavje s hvaležnostjo zapirava, novo odpirava z optimizmom za prihodnost, tako za naju kot za najinega sina.«

Marca 2021 se jima je rodil sin Mauz Mosley Muniz.

Ob koncu objave se je oboževalcem zahvalil za podporo, jih prosil za spoštovanje zasebnosti in poudaril, da razveze ne bo več javno komentiral. Frankie in Paige sta se spoznala leta 2016, dve leti pozneje sta se zaročila, leta 2019 pa sta se skrivaj poročila.