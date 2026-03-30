  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBOŽUJE ADRENALIN

Franko Bajc na preizkušnji: peklensko urjenje ga je utrdilo (Suzy)

Aktivni življenjski slog je že dolgo njegova stalnica. Ne ustraši se nobenega izziva in predvsem obožuje adrenalinske podvige.
Franko Bajc obožuje adrenalin.
S pripadniki policijske specialne enote je šel skozi najtežje preizkušnje.
Na lastni koži je občutil najzahtevnejše urjenje pri nas.
Dokumentarni film Pot panterjev prikazuje peklensko usposabljanje.
S. R., Foto: osebni arhiv
 30. 3. 2026 | 10:25
3:00
A+A-

Vsem dobro znani obraz slovenskih resničnostnih šovov na družbenih omrežjih pogosto objavlja posnetke, ki jih snema s prijatelji. Tokrat nam je zaupal podrobnosti o preizkušnji s pripadniki policijske specialne enote. »Naši nonoti so radi pripovedovali, kako zahtevno je bilo služenje vojaškega roka v njihovih časih. Rad sem poslušal zgodbe o preizkušnjah, ki so jih morali prestati med usposabljanjem, zato sem se želel lotiti česa podobnega. Odgovor sem našel pri skupini Specialne enote slovenske policije. Bil sem presrečen, ko so me za nekaj dni sprejeli medse,« pripoveduje Franko Bajc. Na lastni koži je preizkusil marsikaj, tudi smučanje s Štefanom Hadalinom, avanturo z jamarji tri kilometre pod zemljo in še kopico drugih pustolovščin. Policisti so v trenutku prepoznali njegovo iskreno navdušenje ter mu po najboljših močeh pomagali pri usposabljanju.

Pet dni v polni opremi

»Najprej sem opravil test, kakršnega mora vsak bodoči policist. Gre za preverjanje psihofizičnih sposobnosti. Nato je šlo zares. S pripadniki specialne enote sem preživel pet dni, opremljen z nahrbtnikom, čelado, neprebojnim jopičem, plinsko masko in drugim. Vse skupaj tehta približno 40 kilogramov. Z opremo smo hodili, tekli, delali sklece in opravljali različne naloge, ki so nam jih naložili v zadnjem trenutku. Nadrejeni so preverjali našo zbranost, razmišljanje in delovanje ob skrajnih fizičnih in psihičnih pritiskih, pomanjkanju hrane in spanca. Bilo je neverjetno!« ne skriva navdušenja. »Takšno izkušnjo bi privoščil vsakomur. In ne, ni treba, da ste oboževalec adrenalina. Jaz sem se veliko naučil o komunikaciji, povezanosti v skupini in motivaciji,« je iskren.

Od izziva do dokumentarca

Pravi, da je za njim ena najtežjih preizkušenj v življenju. »Spoznal sem, da težave, s katerimi se običajno srečujemo, niso tako velike, kot se zdijo. Prav tako je bilo dobrodošlo spoznanje, da je lahko človek v ekstremnem okolju učinkovitejši in sposobnejši.« Njegovo usposabljanje je ves čas spremljala kamera, in ker so imeli na koncu kup posnetkov, ki jih niso objavili na spletu, je nastal dokumentarec Pot panterjev. Z njim želi ljudi opomniti, da se življenje dogaja zunaj, v naravi. »Odločite se in pojdite. Verjemite, da boste močno nagrajeni. Sam se trudim prosti čas preživljati čim bolj aktivno, in če bi lahko, bi dan podaljšal na 48 ur,« se zasmeji simpatični Primorec.

 

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki