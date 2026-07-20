Zjutraj šejk in tek: Frenk Nova obožuje mir (Suzy)

Medtem ko mnogi poleti iščejo osvežitev ob morju, glasbenik Frenk Nova najraje pobegne v domačo Loško dolino pri Babnem Polju. »Pred vročino se najbolje skrijem doma, kjer tudi delam. Če ne drugega, nas ponoči lepo ohladijo Snežnik in snežniški gozdovi,« pove pevec. Letos si je sicer privoščil nekaj dni oddiha v Portorožu in termah v Podčetrtku, večji dopust še pride na vrsto. »Na daljši oddih se najraje odpravim oktobra, ko se skupini Sopranos končajo poročna sezona in poslovne zabave. Običajno odpotujem na sever Evrope, kjer so temperature podobne tistim na Notranjskem,« razkrije. Poleti prisega tudi na lažjo prehrano. Najraje posega po ribjih jedeh in domači solati, pije hladne napitke z magnezijem ali sadne smutije. Poseben je tudi njegov jutranji ritual. »Poleti moram vstati sredi noči – ob sedmih zjutraj,« se pošali. »Spijem šejk in grem za približno uro teč.« Tudi v najtoplejših mesecih tako ostaja zvest gibanju in skrbi za dobro telesno pripravljenost.

Glasbeniku poletne energije in nasmeha ne zmanjka.