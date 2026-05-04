Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Bodite sočutni do sebe in drugih (Suzy)

STROKOVNJAK ZA TRAVMO IN ODVISNOSTI

Upokojeni zdravnik, pisec svetovnih uspešnic, priznani govorec in strokovnjak za travme, odvisnosti in otroški razvoj je cenjen zaradi raziskovanja in poznavanja tematik, povezanih z izkušnjami, ki so mu povzročile največ gorja – razvoj otroka, stres, zasvojenosti, spopadanje s travmo.

Pravi, da se je pri delu s kanadskimi odvisniki naučil, da ima sočutje več ravni, in če želimo biti resnično sočutni do sebe in drugih, moramo pogledati globlje in prek tega, da zgolj prepoznamo trpljenje. Gabor Maté prepoznava sočutje na petih ravneh. Prva je običajno človeško sočutje – to je sočutje, ki ga je večina ljudi sposobna vsaj včasih. »To preprosto pomeni, da neko bitje – naj bo ptica z zlomljeno nogo, pes v bolečinah ali drug človek – trpi, in vi trpite z njim. Zaboli vas. Postane vam neprijetno. Temu pravim običajno človeško sočutje. To je prva raven. Je pomembna, a ni dovolj. ...