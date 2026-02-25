  • Delo d.o.o.
EZOTERIKA

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Odprto srce je ključ do zdravljenja (Suzy)

Gabor se je nedavno pridružil platformi MentorShow, ki nas prek aplikacije povezuje z uglednimi strokovnjaki ter nam nudi njihovo znanje in podporo za srečnejše in bolj zdravo življenje.
Ko nismo prepričani o nečem, si položimo roko nanj in se vprašamo: »Kaj mi moje srce v tem trenutku sporoča?«
Ko nismo prepričani o nečem, si položimo roko nanj in se vprašamo: »Kaj mi moje srce v tem trenutku sporoča?«
Mateja Blažič, Foto: Facebook, Getty Images
 25. 2. 2026 | 17:00
9:40
A+A-
V predstavitvi svojega zdravilnega mojstrskega tečaja je poudaril, kako pomembno je odpreti srce, in opisal učinkovito vajo za spreminjanje škodljivih prepričanj. »Srca si ne predstavljate le kot črpalko. Je veliko več od tega – je pravzaprav živčni sistem. Lahko vam pove stvari, še preden jih dojame razum,« pove in poudari, da moramo včasih moramo poslušati srce. Ko nismo prepričani o nečem, si položimo roko nanj in se vprašamo: »Kaj mi moje srce v tem trenutku sporoča?« Odpiranje srca »Lahko gledate v svet in vidite, kaj se dogaja – a če je vaše srce zaprto, tega ne boste videli. To ...

