Gaja Prestor - Estora razprodala dvorano na Dunaju (Suzy)

»Glasba je moja največja strast in življenjska pot,« pravi mlada voditeljica, vplivnica in tudi pevka Gaja Prestor. Pod mentorstvom Uroša Umeka se je podala na novo glasbeno popotovanje. Izpolnila si je veliko željo in postala še didžejka. Za to ustvarjanje si je nadela umetniško ime Estora, pod katerim bo ustvarjala elektronsko glasbo. Gaja ima za seboj že nekaj nastopov kot didžejka, veliki dogodek pa jo čaka 15. novembra v razprodani Stadthalle, kjer se odvijajo največji koncerti.

Skupaj pripravljata projekt Hotel Jugoslavija – Balkan rave. FOTO: osebni arhiv/instagram, facebook

Z Redhediijem, ki je najbolje znan po popularizaciji žanra Yugotechno, ki združuje njegovi dve glasbeni strasti – elektronsko glasbo in glasbo nekdanjih ustvarjalcev Jugoslavije, pripravljata projekt Hotel Jugoslavija – Balkan rave. »Oba sva Slovenca in se zelo veseliva prihajajočega dogodka. Imam zelo intenzivne priprave, zaključujem 'playliste', da bo vse potekalo gladko,« je povedala Gaja.