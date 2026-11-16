Gala večer LACMA: umetnost na rdeči preprogi (Suzy)

Kim Kardashian Pozornost je pritegnila v oprijeti Guccijevi obleki bordo barve, posuti z bleščicami, ki je združevala visok ovratnik, dolge rokave, drzne stranske izreze in povsem odprt hrbet.

Nicole Kidman Avstralka je presenetila v nenavadni Chanelovi kreaciji, ki je združevala preprost bež pleten zgornji del s tričetrtinskimi rokavi in razkošno belo krilo iz več plasti tila.

Parker Posey Obudila je glamur starega Hollywooda v razkošni Guccijevi obleki kaftanskega kroja z dolgimi, širokimi rokavi, ki so jo od vratu do tal krasile bleščice in svetlikajoči se draguljčki. Po videzu je spominjala na Elizabeth Taylor.

Viola Davis Izbrala je elegantno, svetlo bleščečo kreacijo modne hiše Gucci z asimetričnim krojem, ki je razkrivala eno ramo.

Anya Taylor-Joy Videti je bila kot prava modna umetnina v arhivski obleki Pierre Cardin iz pomladne kolekcije leta 1997, ko je imela ona komaj leto dni.

Lindsey Vonn Nekdanja ameriška smučarska šampionka je osupnila v vijoličasti večerni obleki modne hiše Gucci, posuti z bleščicami, ki je razkrivala eno ramo in imela visok razporek.

Salma Hayek Na rdeči preprogi je blestela v dolgi, oprijeti rdeči obleki Gucci, katere lesketajoča se tkanina in asimetričen izrez sta poudarila njeno postavo.

Rosie Huntington-Whiteley Manekenka je izbrala dolgo črno obleko znamke Gucci s poudarjenim visokim ovratnikom in dolgimi rokavi, ki je bila od spredaj videti skoraj stroga, pogled od zadaj pa je razkril, da domišljiji ne prepušča prav veliko.

Brittany Snow Izstopala je v vintage obleki Ralph Lauren živahne rožnate barve, ki je s tankimi naramnicami, srčastim izrezom in oprijeto silhueto poudarila njeno postavo.

Homer Gere Sin hollywoodskega igralca Richarda Gera, ki ga na Netflixu lahko gledate v seriji The Shards, se je gala večera udeležil v elegantni kreaciji modne hiše Gucci.

Andrew Garfield Kot vedno je navdušil in izbral elegantno črno obleko modne hiše Gucci, ki ji je poseben pečat dodal rožnat cvetlični okras na zavihku suknjiča.