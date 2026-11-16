Gala večer LACMA: umetnost na rdeči preprogi (Suzy)

V tamkajšnjem muzeju umetnosti LACMA so pripravili že 15. tradicionalni gala večer Art+Film, ki vsako leto združi največja imena iz sveta filma, umetnosti, glasbe in mode. Tokrat so se poklonili priznani umetnici Viji Celmins in režiserju Denisu Villeneuvu, gostitelja večera sta bila Leonardo DiCaprio in Eva Chow.
Nicole Kidman
Avstralka je presenetila v nenavadni Chanelovi kreaciji, ki je združevala preprost bež pleten zgornji del s tričetrtinskimi rokavi in razkošno belo krilo iz več plasti tila.
Parker Posey
Obudila je glamur starega Hollywooda v razkošni Guccijevi obleki kaftanskega kroja z dolgimi, širokimi rokavi, ki so jo od vratu do tal krasile bleščice in svetlikajoči se draguljčki. Po videzu je spominjala na Elizabeth Taylor.
Viola Davis
Izbrala je elegantno, svetlo bleščečo kreacijo modne hiše Gucci z asimetričnim krojem, ki je razkrivala eno ramo.
Anya Taylor-Joy
Videti je bila kot prava modna umetnina v arhivski obleki Pierre Cardin iz pomladne kolekcije leta 1997, ko je imela ona komaj leto dni.
Lindsey Vonn
Nekdanja ameriška smučarska šampionka je osupnila v vijoličasti večerni obleki modne hiše Gucci, posuti z bleščicami, ki je razkrivala eno ramo in imela visok razporek.
Salma Hayek
Na rdeči preprogi je blestela v dolgi, oprijeti rdeči obleki Gucci, katere lesketajoča se tkanina in asimetričen izrez sta poudarila njeno postavo.
Rosie Huntington-Whiteley
Manekenka je izbrala dolgo črno obleko znamke Gucci s poudarjenim visokim ovratnikom in dolgimi rokavi, ki je bila od spredaj videti skoraj stroga, pogled od zadaj pa je razkril, da domišljiji ne prepušča prav veliko.
Brittany Snow
Izstopala je v vintage obleki Ralph Lauren živahne rožnate barve, ki je s tankimi naramnicami, srčastim izrezom in oprijeto silhueto poudarila njeno postavo.
Homer Gere
Sin hollywoodskega igralca Richarda Gera, ki ga na Netflixu lahko gledate v seriji The Shards, se je gala večera udeležil v elegantni kreaciji modne hiše Gucci.
Andrew Garfield
Kot vedno je navdušil in izbral elegantno črno obleko modne hiše Gucci, ki ji je poseben pečat dodal rožnat cvetlični okras na zavihku suknjiča.
Sienna Miller
Igralka se je odločila za drznejšo modno izbiro in se na rdeči preprogi pojavila v kratki, asimetrični srebrni kreaciji Gucci, posuti z bleščicami.