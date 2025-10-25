Ganjena Ana Dežman: z mamo na poslovilni turneji (Suzy)

Elda Viler se poslavlja od koncertnih odrov. Po številnih slovenskih krajih bo v prihodnjih mesecih še zadnjič v živo zaživela njena glasba, ki je zaznamovala desetletja slovenske popevke in generacije poslušalcev.

Z uspešnicami, kot so Ti si moja ljubezen, Nora misel, Lastovke, Zlati prah imaš v očeh in mnogimi drugimi, bo 80-letna pevka pričarala čustva in toplino, odre po Sloveniji pa si bo delila s hčerko Ano Dežman, pevko operne, jazz in zabavne glasbe, ki bo s svojo prezenco in glasovno širino oplemenitila večere spominov. Ana ne skriva, da je mamino slovo zanjo velika prelomnica, saj je bila prav ona njena največja mentorica in podpornica. Skupaj sta prvič javno zapeli, ko je štela komaj 16 let. »Ta nastop je bil posvečen mojemu očetu, zapeli sva namreč po njegovi smrti. Glasba naju še danes povezuje in naju bo vedno,« o izjemnem odnosu z mamo pravi pevka, ki je nedavno v svet poslala pesem Rožnik, poleg tega se pripravlja na novo operno vlogo Agnes Sorel, s katero se bo novembra predstavila v ljubljanski operi.