Ganjena Metka Albreht je hvaležna za mamo (Suzy)

»Moja mama ima 83 let in je še vedno ženska z neverjetno energijo, voljo ter iskricami v očeh. Zdravje ji že dolgo ne služi najbolje, a nikoli, prav nikoli ne pokaže, da je karkoli narobe,« pripoveduje Metka Albreht, ki se ne more načuditi, kako zagnano roditeljico ima.

Večkrat se zberejo vsi pri njej, kjer jih z navdušenjem gosti. »Čeprav vsi pridemo prej, da bi ji pomagali, ji kaj olajšali, je ona vedno prva v kuhinji in zadnja, ki sede za mizo. Pogosto jo vidim med lonci, z rokami v testu in s predpasnikom, ki me spominja nanjo iz otroštva,« obudi lepe trenutke iz ranega življenja.

In nato zadiši po slastnem štrudlju. »Ni mu para. Tisto tanko vlečeno testo, premazano z maslom, posuto s sladkorjem, rahlo namazano s kislo smetano, notri sočna jabolka, cimet …

Z ničemer ne varčuje, ne z ljubeznijo ne s sestavinami. In povem vam, ne moreš se mu upreti,« je presrečna stilistka, ponosna in hvaležna na dom in korenine.