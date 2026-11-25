Ljubljana je zanj precej več kot zgolj mesto, v katerem je nekoč odigral pomembno televizijsko vlogo. Srbski igralec Ammar Mešić, ki se je slovenskim gledalcem prikupil kot nepozabni Boban Vuk v seriji Nemirna kri, se je namreč s snemanja domov vrnil z nečim, česar ne more prinesti noben honorar. Dobil je prijatelje, s katerimi je ostal povezan tudi po zadnji klapi. Kadar ga pot zanese v slovensko prestolnico, se zato ne more kar odpeljati naprej.

Obvezna je vsaj kratka kavica z nekdanjimi soigralci, s katerimi ga še danes povezujejo številne zabavne anekdote iz zakulisja snemanja. Hvaležen je za priložnost, ki mu je spremenila življenje in ga obogatila z dobrimi prijatelji. Srečanja s Svitom Stefanijo, Lucijo Harum in Ondino Kerec so dragocena, naj bodo pri nas ali v Zagrebu, kjer si je ustvaril nov dom. Da mu je Slovenija prirasla k srcu, je dokazal že večkrat. Ljubljano je celo označil za svoj tretji dom, delo pri nas pa opisal kot izjemno lepo izkušnjo. Posebno ga je ganilo, da so se vsi, od igralcev do produkcijske ekipe, potrudili, da se ni počutil kot tujec.