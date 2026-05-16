Ganjeni Janez Bončina - Benč: beneško snidenje s sinom (Suzy)

Legendarni glasbenik Janez Bončina - Benč ne skriva ponosa na sina Luna. Triindvajsetletnega mladeniča je že kot otroka zastrupil z nogometom. Usnjeno žogo je dolgo brcal po slovenskih igriščih – v Olimpiji, Primorju in Nafti, nato še v dresu hrvaškega Vukovarja, kjer je odigral 21 tekem, dosegel sedem zadetkov ter pomembno prispeval k zgodovinskemu preboju kluba iz druge v prvo hrvaško ligo.

Njegove predstave niso ostale neopažene – z njimi si je odprl vrata v tujino. Novo priložnost je našel v Belgiji, državi z dolgo in bogato nogometno tradicijo. Lun je kariero nadaljeval v belgijski drugi ligi. Ponosni oče je vesel, da je sin postal nogometaš z jasnim ciljem in delovno etiko.

Mladi športnik ima dneve zapolnjene s treningi in tekmami, zelo pa se razveseli vsake vrnitve v domovino. Očetu seveda ni težko priti po sina na bližnja letališča. Nedavno sta pot v domovino izkoristila še za sprotni obisk Benetk, kjer sta skupaj preživela lepe trenutke.