Ganljiv družinski prizor Roberta Kranjca: objem, ki pove več kot tisoč besed (Suzy)

Včasih ena sama fotografija pove več kot dolga pojasnila in ugibanja. Prav to se je zgodilo, ko je Špela Kranjc delila ganljiv družinski prizor. Objem soproga in očeta Roberta Kranjca ter njune hčerke Pike je raznežil vse, ki jih je pretresla novica, da se je naš šampion smučarskih poletov znašel v hudih okoliščinah. Po nesrečnem padcu, o katerem še vedno kroži veliko neznank, so številni prijatelji in športni navdušenci še toliko bolj zaskrbljeni. A med vso negotovostjo nas tolaži, da ima Robert ob sebi dekleti, ki ga čuvata z vso toplino sveta.

Oče in hči v bližini, ki celi.

Fotografija je opomnik, da v najtežjih trenutkih človek ne potrebuje velikih besed, temveč bližino. Prav ljubezen, nežnost in občutek doma pomenijo največjo moč, ko telo in misli bijejo svojo bitko. Robert, ki je dolga leta navduševal s pogumom na skakalnicah, se zdaj sooča z drugačnim izzivom. Tokrat centimetri in daljave ne igrajo odločilne vloge. Toliko bolj zdravilni so objemi, stiski rok in ljudje, ki ti dajejo moč, ko ugasnejo reflektorji.