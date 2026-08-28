Gašper in Brin Rifelj: Naj bo šola veselje, ne pritisk (Suzy)
Glasbenikov sin bo prestopil prag novega sveta, oče ga bo za roko držal ravno dovolj močno, da bo vedel, da je varen, nato jo bo počasi spustil, da bo lahko samozavestno zakorakal v šolski vrvež.
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Prvošolček se začetka šole že zelo veseli. FOTO: Dejan Javornik
Tomaž Mihelič
28. 8. 2026 | 06:25
28. 8. 2026 | 08:16
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September je mesec, ko zadiši po novih torbah in skrbno izbranih zvezkih, ki čakajo na prve črke. Prvošolčki bodo z veseljem in nekaj negotovosti prvič sedli v šolske klopi ter spoznali učiteljico in nove sošolce. Na tej veliki pustolovščini jih spremljajo tudi starši. Glasbenikov sin bo prestopil prag novega sveta, oče ga bo za roko držal ravno dovolj močno, da bo vedel, da je varen, nato jo bo počasi spustil, da bo lahko samozavestno zakorakal v šolski vrvež.
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