Generacija Z se bo morala naučiti, da svet ni sovražnik, če od njih nekaj zahteva (Suzy)

OTROCI TELEFONOV

Mladi danes hitreje prepoznajo, kaj jih obremenjuje in kje so njihove meje, pogosto pa težje opazijo, kako njihove odločitve vplivajo na okolico.

Generacija Z so mladi, rojeni približno od druge polovice devetdesetih do začetka leta 2010, torej rojeni med milenijci in generacijo alfa. Ključno je vedeti, da je to prva generacija, ki ne pozna sveta brez interneta, pametnih telefonov, družbenih omrežij in nenehne dostopnosti informacij. Tako jih pogosto označujejo za digitalne domorodce, na katere so močno vplivali digitalna doba, podnebna tesnoba, spreminjajoče se finančne razmere in pandemija covida 19. A hkrati to niso samo 'otroci telefonov'. Pogosto so zelo pragmatični. Vedo, da svet ni varen, predvidljiv in vedno pravičen. Videli so ...