George Clooney v novi vlogi: odpira lastno restavracijo (Suzy)

George Clooney se podaja v gostinske vode. Na jugu Francije, natančneje v kraju Cotignac, se je namreč odločil odpreti italijansko restavracijo, ki bo prve goste sprejela spomladi prihodnje leto. Igralec pri projektu sodeluje s kanadskim hotelirjem in lastnikom bližnjega hotela Grahamom Porterjem. Dela v prostorih so že stekla, ime restavracije in glavni kuhar za zdaj še nista znana. Novico o novi pridobitvi v kraju je potrdil tudi župan Cotignaca Jean-Pierre Véran.

Restavracija bo stala v bližini razkošnega posestva Domaine du Canadel, kjer oskarjevec živi z ženo Amal in njunima devetletnima dvojčkoma Ello in Alexanderom. Posestvo je njihov glavni družinski dom, zakonca Clooney sta ga kupila leta 2021. Decembra lani sta skupaj z otrokoma pridobila tudi francosko državljanstvo. George je v pogovoru za revijo Esquire priznal, da je bila selitev v Francijo ena najboljših odločitev za njegovo družino, zlasti za otroka, saj jima omogoča mirnejše odraščanje, kot bi ga bila deležna v Los Angelesu.