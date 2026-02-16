Da so nekatere gimnazije zaslužne za dobre glasbenike in zabavljače, dokazujejo fantje, ki so se pred objektivom stisnili, da bi svoji ljubi gimnaziji Šentvid čestitali ob osemdesetletnici. Že vrabci na drevesih čivkajo, da so v prostorih gimnazije svoj prvi koncert odbrenkali tako Big Foot Mama kot Siddharta, le nekaj let narazen. Ob velikem prazniku so se na slavnostni akademiji v Cankarjevem domu srečale mnoge generacije, ki so ustvarjale zgodovino šole ter s svojim znanjem, delom, vrednotami in spoštovanjem tradicije zaznamovale njen razvoj in ugled. Med te sodita tudi Jadranka Juras in raper Vazz, posebno radi so v teh dneh obujali spomine tudi voditelj in igralec Lado Bizovičar, frontman Siddharte Tomi Meglič, bobnar Big Foot Mame Jože Habula in Magnifico. Tisti najbolj sočni spomini pa seveda ostajajo le med njimi.