Gimnazijci znova navdušili: raznolikost je moč (Suzy)

Z brezhibnim prepevanjem, izvirnim plesom in igralsko bravuro so skozi tenkočutno zgodbo o zelenem izobčencu sporočili, da nas medosebne razlike bogatijo. Polna dvorana je ob zaključnem aplavzu planila na noge in glasno nagradila trud najstniških talentov. Po lanskoletni uspešnici Rent se je prenovljena in pomlajena zasedba lotila še enega zahtevnega podviga. Igralska in tehnična zasedba English Student Theatra oziroma oddelka za ljubitelje muzikalov, ki jih v celoti izvajajo v popolni angleščini, je dokazala, da za vrhunski spektakel ni treba biti profesionalec. Z navdušenjem, predanostjo in strastjo do soustvarjanja navdihujočih predstav so brez besed pustili tudi najglasnejše kritike.

Producent in profesor Viljem Babič se vsako sezono znova zahvali, da ima priložnost voditi tako zagnane in nadarjene dijake. »Ogromno dela je za nami in imeli smo pester nabor sodelujočih. Zapuščina preteklih projektov je najboljša naložba za željo mladih po udejstvovanju pri nečem tako močnem. Občinstvo vidi le tisto, kar se dogaja na odru, a veliko je skrito očem javnosti. Pristni odnosi, prijateljstvo in medsebojna podpora, ki je v zakulisju, v resnici nosijo največjo vrednost in so neprecenljivi,« je čustven po nabito polni krstni uprizoritvi.

Profesor in idejni vodja Viljem Babič je nagovoril nabito polno dvorano.

Režiserdeli podobno senzibilnost in je hvaležen, da so mu že drugič zaupali to odgovorno delo. »Odzivi so zgovorni sami po sebi in dejstvo, da je predstava razprodana do aprila 2026, potrjuje kakovost tega ansambla. Česa takšnega nisem zasledil v nobeni profesionalni ekipi. Vse izvira iz čiste ljubezni,« je ganljivo pripomnil in nam predstavil še pomembne ženske, brez katerih ne bi bilo enako. Koreografinja, kostumografinjiinter vizažistkavnašajo estetiko vizualnega dela pripovedi. »Potopiti se s temi čudovitimi mladimi genialnimi umi v pravljični svet je osvobajajoče. Niso namreč le izvajalci nalog, ampak jih skupaj s strokovnim timom oblikujejo. Polni so idej, kar glede na številčnost zasedbe marsikaj olajša. Na koncu pa se skupaj veselimo uspehov,« je dejala Čanadijeva. Mariborska II. gimnazija je nedvomno največja kalilnica talentov pri nas in zaslužijo si vso pozornost tudi večjih festivalov. Denimo ljubljanskega, na katerem bi za spremembo namesto londonskemu West Endu lahko dali priložnost izjemnim domačim kreativnim upom, ki dokazujejo, da je prihodnost slovenskih muzikalov bleščeča.

Tri princese Fione, Iskra Čanadi Kovačev, Sanja Goljevšček in Katarina Berčič, ki so očarale z ubranim petjem in suvereno igro.

Prvovrstno presenečenje je pripravil Jaša Vidovič v vlogi oslička.