Glas, ki je osvajal svet: 90 let Luciana Pavarottija (Suzy)

OPERNI PEVEC

Če bi bil še živ, bi eden največjih tenorjev vseh časov 12. oktobra praznoval devetdeseti rojstni dan. S svojimi dobrodelnimi koncerti Pavarotti in prijatelji je zbral več milijonov evrov v različne namene, njegovim povabilom so se z veseljem odzivali slavni pop pevci, on pa je s tem opero pripeljal v vode priljubljene glasbe.

Rodil se je leta 1935 v Modeni v Italiji, v skromni družini: oče je bil pek in ljubiteljski pevec (tenor, seveda), mama je delala v tovarni cigar. Glasbo je vzljubil že kot otrok – skupaj z očetom je pel v cerkvenem zboru, sanjal je, da bo nekoč profesionalni nogometaš. A življenje je imelo zanj druge načrte. Po kratki karieri učitelja se je Luciano Pavarotti odločil slediti glasbenemu klicu in pri tridesetih letih že stal na velikih svetovnih odrih. Navdušujoča karizma Njegov veliki preboj je prišel leta 1961, ko je zmagal na regionalnem tekmovanju, le dve leti pozneje je debitiral v ...