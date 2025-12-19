Glasbena ikona Bojan Cvjetićanin: Poroka bo! (Suzy)

BOŽIČNI ČUDEŽ

Kako poimenovati nekoga, ki zna vse? Oziroma si vsaj upa podati se na različna področja, da bi se česa novega naučil. Težko bi govorili zgolj o talentu. On je cel paket.

Vse potrebno ima, da postane ikona. Glasbena, morda filmska, celo modna. Odločno trdi, da ne želi prevzemati odgovornosti, ki jo prinaša vloga idola. Raje je hvaležen vsem tistim, ki so in ga še vedno sooblikujejo. V ljubezni ga obletavajo metuljčki, v ustvarjalnosti iskre navdiha in osredotočenosti. Letos bo praznično vzdušje zanj prav posebno. Preverite, zakaj!»Bil sem zahteven otrok,« prizna Bojan Cvjetićanin. »Razganjalo me je od radovednosti, kar morda ni vedno dobro, saj sem starše stal ogromno energije in živcev. Hotel sem poskusiti vse. Treniral sem vsaj 10 športov. Vozili so me na ...