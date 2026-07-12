Glasbenica Anabel iskreno o izgubi mame, razhodih in iskanju sebe: »Nočem več ugajati vsem« (Suzy)

INTERVJU

Sedemindvajsetletna pevka se po daljšem ustvarjalnem premoru vrača z najbolj osebnim albumom doslej.

Devet let po zmagi na festivalu Dnevi slovenske zabavne glasbe – Poprock 2017, kjer jo je slovenska javnost prvič zares opazila s pesmijo Ob kavi, se sedemindvajsetletnica vrača z glasbo, ki si upa biti tišja, bolj osebna in manj obremenjena s tem, ali bo komu všeč. Pesem 20 let je dolgo čakala na izid, album, ki prihaja jeseni, sestavljajo drobci različnih obdobij, odnosov in izgub. Karizmatična in izjemno simpatična glasbenica danes ne želi več nastopati, da bi ugajala. Rada bi stala na odru s kitaro in mikrofonom ter pela tako, da bi bila ob tem najprej mirna sama s seboj. Zadnji dve leti ...