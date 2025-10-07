Glasbenica z vinogradniškimi koreninami (Suzy)

Zasedba je v zgodovino kljub temu že vpisala prvo zmago na festivalu narodnozabavne glasbe v zamejskem Števerjanu ter tretjo nagrado občinstva na nedavnem Ptujskem festivalu. Fantje imajo v svoji sredini pevko Niko Matečko, ki si je nabirala izkušnje v različnih zasedbah.

Nika Matečko prihaja iz Jakobskega Dola, vasice v Slovenskih goricah. »Petje je postalo moja strast že v osnovni šoli, kjer sem pogosto nastopala, z leti se je nato začela moja pot v glasbi razvijati v različne smeri.« Pri rosnih štirinajstih je nastopala v ansamblu Norost, v katerem je igrala bas kitaro in pela.

Nika Matečko je maturirala na Konservatoriju za glasbo, po poklicu je kozmetičarka.

»Na odru sem takrat preživela kar veliko vikendov, pozneje sem imela možnost sodelovali v zabavnem bandu in si pridobila izkušnje še v tej zvrsti. V zadnjih letih sem se podala v svet klasične glasbe in ravno letos maturirala iz solo petja. Do lani, ko smo se v nekem trenutku ujeli s Kunstosi in začeli skupno pot, sem si tako nabrala veliko izkušenj v različnih zasedbah in stilih. Enako kot vsi preostali člani. Vsi smo nastopali tako doma kot v tujini in vsi imamo glasbeno izobrazbo,« razloži Nika, poleg katere so v ansamblu šein

Kot nam še zaupa izkušena pevka, ima še nekaj treme, preden stopi na oder, a to je vedno dobro. Za Števerjanski festival, prvi v zgodovini, ki so se ga udeležili in na njem postali absolutni zmagovalci, se niso posebno pripravljali, saj so skladbi, s katerima so se predstavili, že pred tem veliko preigrali. Spomnimo, da so iz zakladnice izbrali skladbo Andreja Topliška s septetom z naslovom Zdravilo.

Njihova lastna, avtorska, je bila Slovenija prekrasna, katere avtorja sta bila njihova člana Domen in Jan. »Opravili smo vsak svoj del in se nato dobili še na skupnih vajah. Veseli smo, da je strokovna komisija prepoznala našo kakovost,« nam pove pevka. Na vprašanje, kako strogi so do svojega dela, razloži, da so po svoje vsi zelo strogi. »Vsi veliko pričakujemo od ansambla kot celote, zato smo po svoje strogi do sebe.«

Doma se ukvarjajo z vinarstvom in vinogradništvom.

Po poklicu je sicer kozmetičarka, to je njena redna služba. »Sem nohtna stilistka. Kadar nisem na odru, skrbim, da imajo moje stranke vedno lepo urejene nohtke,« pove dekle, ki je obiskovalo Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru in ga letos zaključilo z maturo iz klasičnega petja. Doma se ukvarjajo z vinarstvom in vinogradništvom, zato ji dela nikoli ne zmanjka. Tudi v vinarstvu je prisotna, če ji dopušča čas. »Smo zelo povezana družina, in ko je treba, stopimo skupaj. Tu in tam se lotim fizičnega dela v vinogradu, sicer bolj skrbim za marketing, promocijo, družabna omrežja ter degustacije.« O tem, da bi sodelovala na izboru za vinsko kraljico, še ni razmišljala. »Želim se preizkusiti v sommelierstvu, a trenutno mi čas tega še ne dopušča,« pravi dekle, ki ima kar 14 let mlajšega bratca, s katerim sta zelo povezana.

Obožuje živali, predvsem mačke. »V naravi preživim veliko časa, kolesarim, se sprehajam ali samo sedim in uživam v dnevu. Moja velika strast je od nekdaj kuhinja, kar fantje dobro vedo in so moje dobrote že pokusili na vajah,« nam še zaupa. Če ima čas, rada poskusi kaj novega, najraje pa si ob natrpanem urniku vzame čas za najbližje.

Nika Matečko je maturirala na Konservatoriju za glasbo, po poklicu je kozmetičarka.