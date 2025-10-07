Glasbenica z vinogradniškimi koreninami (Suzy)

Zasedba je v zgodovino kljub temu že vpisala prvo zmago na festivalu narodnozabavne glasbe v zamejskem Števerjanu ter tretjo nagrado občinstva na nedavnem Ptujskem festivalu. Fantje imajo v svoji sredini pevko Niko Matečko, ki si je nabirala izkušnje v različnih zasedbah.
Nika Matečko prihaja iz Jakobskega Dola, vasice v Slovenskih goricah. »Petje je postalo moja strast že v osnovni šoli, kjer sem pogosto nastopala, z leti se je nato začela moja pot v glasbi razvijati v različne smeri.« Pri rosnih štirinajstih je nastopala v ansamblu Norost, v katerem je igrala bas kitaro in pela.
Kot nam še zaupa izkušena pevka, ima še nekaj treme, preden stopi na oder, a to je vedno dobro. Za Števerjanski festival, prvi v zgodovini, ki so se ga udeležili in na njem postali absolutni zmagovalci, se niso posebno pripravljali, saj so skladbi, s katerima so se predstavili, že pred tem veliko preigrali. Spomnimo, da so iz zakladnice izbrali skladbo Andreja Topliška s septetom z naslovom Zdravilo.
Njihova lastna, avtorska, je bila Slovenija prekrasna, katere avtorja sta bila njihova člana Domen in Jan. »Opravili smo vsak svoj del in se nato dobili še na skupnih vajah. Veseli smo, da je strokovna komisija prepoznala našo kakovost,« nam pove pevka. Na vprašanje, kako strogi so do svojega dela, razloži, da so po svoje vsi zelo strogi. »Vsi veliko pričakujemo od ansambla kot celote, zato smo po svoje strogi do sebe.«
Obožuje živali, predvsem mačke. »V naravi preživim veliko časa, kolesarim, se sprehajam ali samo sedim in uživam v dnevu. Moja velika strast je od nekdaj kuhinja, kar fantje dobro vedo in so moje dobrote že pokusili na vajah,« nam še zaupa. Če ima čas, rada poskusi kaj novega, najraje pa si ob natrpanem urniku vzame čas za najbližje.