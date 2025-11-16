Glasbenik in popotnik Alen Steržaj: Ena lepših mi je bila tudi Vietnamka z imenom Fuk (Suzy)

INTERVJU

Alen je multipraktik, ki pravi, da je treba je živeti, dokler živiš, in se imeti ob tem fino.

Basist Big Foot Mame Alen Steržaj, nekdanji glasbeni novinar, danes avtor križank – tudi v naši reviji – in samotni, vendar nikakor osamljeni popotnik, ki se vsako leto za nekaj tednov izgubi v svetu – dobesedno. V Iranu ga objemajo bradati možje, v Tanzaniji spi z Masaji, na razburkani poti na Antarktiko z zadnjico naslonjen na steno, da ga ne premetava po ladijski kabini. Potepanja se loteva tako kot glasbe: z instinktom, odprtimi očmi in brez strahu pred neznanim. »Atlas sveta sem znal kot otrok na pamet. Danes ga živim.« Pogovarjala sva se o poteh, ki jih prehodi sam, o ljudeh, ki jih ...