Glasbenik Petar Dragojević: Priimek mi je oteževal pot, saj so me vsi primerjali z Oliverjem (Suzy)

INTERVJU

Ostal je v pesmih, spominih in življenjskih zgodbah ljudi, ki so ob njegovi glasbi ljubili, se poročali, veselili in poslavljali.

Priimek Dragojević ima v Dalmaciji in daleč prek njenih meja posebno težo. Petar ga nosi že vse življenje – kot glasbenik, a tudi kot nečak nepozabnega Oliverja Dragojevića. Prav stric je bil njegov prvi in edini glasbeni vzornik, vendar poudarja, da ga nikoli ni želel posnemati. Iskal je svojo pot, ob glasbi si je ustvaril tudi številčno družino – je namreč oče šestih otrok. Ko govori o Oliverju, ne govori o legendi, kakršno pozna občinstvo, temveč predvsem o človeku, s katerim se je družil, igral, muziciral in pogovarjal. Čeprav je od njegovega slovesa minilo že osem let, pravi, da njegov ...