Član priljubljenega tria glasbi posvetil štiri desetletja (Suzy)

Milan Pogladič je v Vitanju, kjer si je ustvaril družino, poznan in cenjen član skupnosti. Mnogi ga poznajo predvsem kot zelo aktivnega predsednika Turističnega društva Vitanje, vodjo odbora za družbene dejavnosti na občini in prostovoljca Rdečega križa. »Zadnjih nekaj let sem res zelo zaposlen. Letos je naše Turistično društvo Vitanje pripravilo že 18 prireditev, med drugim smo v srednjeveškem slogu obeležili 720. obletnico podelitve trških pravic. Avgusta nas čaka še največja tradicionalna turistična prireditev Holcerija, ki bo letos že 35. po vrsti, zato se nanjo intenzivno pripravljamo,« pove novopečeni abrahamovec, ki ga je v zadnjem času dodobra zaposlilo tudi praznovanje okroglega jubileja.

Nasmejani abrahamovec

Praznoval ga je v ožjem družinskem krogu, s prijatelji in člani turističnega društva, za dobro voljo je skrbel ansambel Glas. Pomemben del Milanovega življenja je zaznamovala glasba. Že v mladosti je ob očetu, znanem ljudskem godcu in harmonikarju, igral bariton na različnih družinskih praznovanjih in porokah. Pozneje se jima je na kitari pridružila Milanova sestra, zadnja leta sta s Francem pogosto nastopala vnuka, Milanova hčiin Mojčin sin. »Zanimivo je, da se je oče naučil igrati harmoniko s poslušanjem radia in vinilnih plošč. Nekaj trikov mu je pokazal stric in birmanski boter, sicer stari oče modrijana,« pove Milan, ki se še dobro spomni prvega nastopa leta 1995 na letalskem mitingu v avstrijskem Wolfsbergu. Že leto pozneje so se Pogladiči prvič udeležili festivala v Vurberku, kjer so pozneje sodelovali še dvakrat. Nastopili so tudi v Števerjanu, na Graški Gori in na Ptuju. Veliko so igrali po Evropi, najpogosteje v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Švedskem, na Nizozemskem in v Srbiji. Na daljših turnejah so gostovali še v ZDA in večkrat v Avstraliji. »Povsod so bile dvorane nabito polne, tam živeči Slovenci so nas pričakali v narodnih nošah in z rdečimi nageljni,« prijetne spomine niza glasbenik, ki z očetom in sestro danes zaigra le še tu in tam, saj ima drugih obveznosti več kot dovolj.

V 31 letih aktivnega delovanja so posneli kar 80 lastnih skladb, nekaj jih je izšlo na treh kasetah in štirih zgoščenkah, posneli so tudi več videospotov. Številne njihove skladbe poslušalci dobro poznajo, med njimi Vesela mamica, Praznični šopek, Pod Konjiško goro, Ples za vse, Abraham, Po vsej Sloveniji in mnoge druge. Zato ne čudi, da je bilo veselo tudi ob Milanovem abrahamu. Medtem ko je moral sam izkopati luknjo za smreko, so številni drugi poprijeli za inštrumente in poskrbeli za dobro voljo. Med njimi je bil prav tako znani muzikant Zlatko Žikovšek, Milanov svak in soprog njegove sestre Mojce, sicer član ansambla Slovenski zvoki.

Vesela druščina muzikantov je poskrbela za dobro voljo.