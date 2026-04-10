Gloria Kotnik in sin Maj: prvaka v istem dnevu (Suzy)

Ne pravijo zaman, da jabolko ne pade daleč od drevesa – pri deskarki Glorii Kotnik je to še posebno očitno. Že od mladih nog je petletnega sina Maja vodila na priprave in treninge ter ga postavila na mini snežno desko, da je lahko združevala materinstvo in kariero. Čeprav so bili treningi naporni, se je Gloria po koncu vedno pomirjeno stisnila k Maju in skupaj z njim ustvarjala nepozabne spomine. »Ko se zjutraj zbudim, sem najprej mama, šele nato športnica,« je večkrat poudarila olimpijka. Šport mu je priljubila skozi igro, njen edinec pa pridno trenira in z veseljem tekmuje. Nedavno sta mama in sin nastopila na državnem prvenstvu v deskanju na snegu na Rogli, kjer sta v svojih kategorijah postala državna prvaka. »Zdaj pa lahko končam kariero. Ali pa še malo počakam?« je dodala v smehu.

