Gobarka Neisha: iz gozda naravnost v kuhinjo (Suzy)

Pevka in zaprisežena vegetarijanka Neisha je namreč strastna gobarka, svojo ljubezen do narave pa pogosto deli tudi s spletnimi prijatelji. Nedavno se je pohvalila s polnim naročjem gozdnih dobrot in ob fotografiji zapisala, da je najsrečnejša, kadar jo kdo 'odpelje v gmajno'. Gobarjenje ji predstavlja prijeten odmik od glasbenih odrov in vsakodnevnega tempa, september je za takšne izlete kot nalašč. Prav ta mesec namreč velja za enega od vrhuncev gobarske sezone, ko začnejo obilneje rasti številne jesenske vrste.

Letošnje vroče in sušno poletje gobarjem sprva ni vlivalo veliko optimizma, a zadnje fotografije polnih košar kažejo, da se je sezona vendarle lepo začela. Neisha ima torej več razlogov za dobro voljo. Poleg miru, ki ga najde med drevesi, je domov prinesla še lepo bero, zato bo iz njene kuhinje v prihodnjih dneh gotovo prijetno zadišalo.