Godler, Demšar in Lampreht: Umor, so napisali (Suzy)

Verjeli ali ne, v zadnjih dveh letih je v Sloveniji izšlo 50 originalnih kriminalk, na večino pa je treba v knjižnicah za izposojo počakati kar nekaj čas. Avgust Demšar (oče inšpektorja Vrenka) oz. Tomaž Zupančič, kot mu je v resnici ime, je s 13 izdanimi naslovi prvak žanra, v katerega sta s to jesenjo vstopila tudi nekdanji urednik Radia Slovenia, novinar in dolgoletni dopisnik iz Moskve Miha Lampreht (roman Vrij) in Jure Godler.

Slednji je po petih odlično sprejetih satiričnih avanturah agenta Spencerja in Novaka poslal na daljši dopust ter zagnal novo serijo 'whodunit' kriminalk po zgledu Agathe Christie. Da so tudi Mrtvi kot bralci odlično sprejeli, ni dvoma, saj so ga morali ponatisniti že slaba dva tedna po izidu. Vsi trije mojstri peresa so se prvič srečali na glavnem odru Slovenskega knjižnega sejma, kjer jim je prisluhnila polna dvorana navdušenih bralcev, pred in po tem pa so jim seveda z veseljem podpisali tudi kup svojih knjig. Mimogrede, Demšar in Godler že pišeta novo.