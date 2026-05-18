Gojmir Lešnjak - Gojc: glasba ga poganja pol stoletja (Suzy)

Gojmir Lešnjak - Gojc ima letos imeniten razlog za prešeren nasmeh, praznuje namreč pol stoletja svojega glasbenega udejstvovanja. Začelo se je s skupino Odpad, v kateri sta bila ob njem še Bojan Jurjevčič - Jurki in prezgodaj preminuli Toni Apohal, pozneje znan tudi po sodelovanju z Milanom Kamnikom v duu Kora.

Gojc je nato ropotal, pel in ustvarjal naprej – od skupine SRP konec sedemdesetih vse do leta 1984, v devetdesetih še s skupino D' Hamrs & Gojc. Njegov rokerski duh tudi danes ne počiva. S skupino d'Dohtars in Jašo Jamnikom še kako živi projekt Moj živòt je ROKentROL, satirični rock kabaret oziroma glasbena komedija, v kateri se skozi trinajst avtorskih songov sprehodi skozi svoje življenje, ob tem družbi in sebi nastavlja ogledalo z veliko humorja in samoironije. 'Takle mamo,' bi dodal Gojc.

In prav je tako. Ob visokem jubileju mu lahko le iskreno čestitamo za vse umetniške stvaritve, ki jih v njegovi karieri res ni bilo malo.