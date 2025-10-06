Gojmir Lešnjak - Gojc se je razveselil prve ameriške nagrade (Suzy)

Kdo ve, kakšna bi bila njegova pot, če bi eden najboljših slovenskih igralcev in pevcev Gojmir Lešnjak - Gojc vztrajal na poti obdelave lesa (po poklicu je mizar) in agronomiji (ki jo je študiral)? Diplomirani slavist se je sicer odločil za igralske vode, kjer je nadvse uspešen. V večdesetletni karieri je nanizal številne vloge na igralskih in glasbenih odrih. Za svoje delo je prejel kopico nagrad.

Gojc je nedavno prejel nagrado v ZDA. Foto: osebni arhiv/Facebook

Nedavno se je razveselil prav posebne – nagradili so ga celo v ZDA. »Moja prva ameriška nagrada mi je v ponos, zlasti ker je plod izjemnega sodelovanja z jeseniško-dalmatinsko ekipo pod taktirko Saša Dudića, ob čudovitem kolegu igralcu Vidu Klemencu in briljantni tehnični ekipi! Tudi film Kdo bo skrbel zate, ko boš star je prejel prvo nagrado med kratkometražci!« je ponosno povedal Gojc, čigar jesen je nadvse delovna. Skupaj z Jašo Jamnikom gostujeta po številnih odrih po vsej Sloveniji, pri vsem delu pa mu je že štirideset let v močno oporo njegova Zvonka Makuc.