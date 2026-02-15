Goran Bregović: Z odra bom šel naravnost na pokopališče

BIJELO DUGME

Vodja in ustanovitelj skupine nam je pred koncertom zaupal, zakaj jim ravno Ljubljana tako veliko pomeni.

Legendarna skupina Bijelo dugme je na zadnji turneji. Poimenovali so jo Doživjeti stotu, priljubljeni glasbeniki pa se bodo 21. februarja ustavili tudi v ljubljanskih Stožicah, ki jih že zelo dobro poznajo. Poklonili se bodo petim desetletjem ustvarjanja glasbe, ki je za vedno zaznamovala prostor nekdanje Jugoslavije. Vodja in ustanovitelj skupine nam je pred koncertom zaupal, zakaj jim ravno Ljubljana tako veliko pomeni. Verzi Gorana Bregovića so še danes zelo živi in aktualni. Začetki skupine so bili skromni, a so obrodili bogate sadove. Zimzelene uspešnice Lipe cvatu, Đurđevdan, Tako ti je ...