Goran Dragić se je lotil novega podviga skupaj z najboljšimi prijatelji in bratom (Suzy)

Ko enkrat osvojiš najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, se očitno vprašaš le še to, kako visoko lahko seže naslednji izziv. Goran Dragić je odgovor poiskal tam, kjer se Slovenija dotakne neba. Skupaj z najboljšimi prijatelji in ob podpori brata se je podal med skale ter dokazal, da tekmovalni duh po koncu bleščeče športne kariere ni izginil, le igrišče je zamenjal.

Koyoti, kot se imenuje prijateljska druščina, so lovili višinske metre.

Namesto zabijanja košev zdaj osvaja višinske metre, namesto parketa mu pod nogami škripajo kamenje, korenine in gorski grušč. Pot proti vrhu seveda ni bila sprehod po ravnini. Fantje so priznali, da so se pošteno nadihali in marsikdaj stisnili zobe, a prav zato je bil razgled z višine še slajši. Na cilju ni manjkalo širokih nasmehov, čestitk in fotografij za spomin. Dragić je tako znova pokazal, da ostaja človek akcije. Če ne leti proti košu, odločno koraka navzgor. Triglava tokrat niso osvojili, a nekje je vendarle treba začeti.