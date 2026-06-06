Goran Šarac in Jana Polak praznujeta deset let ljubezni (Suzy)

Glasbeni menedžer in njegova najdražja obeležujeta desetletje skupne poti, medsebojne podpore, razumevanja in lepih trenutkov. Po težkem obdobju, ki je sledilo smrti njegove prve žene in pevke Simone Weiss, je Goran Šarac znova našel srečo v Janinem objemu. Goran je večkrat poudaril, kako pomembno vlogo je Jana odigrala v njegovem življenju. Ob njem je stala v zahtevnih trenutkih, ga podpirala pri novih življenjskih izzivih ter mu pomagala ponovno najti veselje in optimizem.

Njuna ljubezen je postala simbol novega začetka in dokaz, da življenje tudi po najtežjih preizkušnjah lahko prinese srečo. Ob desetletnici so jima prijatelji in znanci namenili iskrene čestitke, Jana pa je svojemu najdražjemu ob nedavnem 63. rojstnem dnevu namenila tudi ganljive besede: »Svet je lahko siv, črn, bel, rožnat ... Odvisno, s kakšnimi očmi ga gledaš in kakšne ljudi imaš okoli sebe. Meni je usoda namenila tebe, nekdo tam zgoraj je že vedel, zakaj. Ko sva se spoznala, si jih imel deset manj, bil si moje upanje in jaz tvoje. Upam, da si bova v oporo in podporo še naslednjih 40 let. Največ šteje, ko se vse sešteje: da si tu, da sem tu, ko je težko in ko je lepo. Gogi moj, tako kot praviš, greva skupaj do sto!«

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