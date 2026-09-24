Gordon Neufeld, klinični in razvojni psiholog: Otrok se mora naučiti jokati nad tistim, česar ne more spremeniti (Suzy)

KANADSKI AVTOR

Velik problem vidi v trenutku, ko vrstniki začnejo prevzemati vlogo glavnega otrokovega orientirja in njihovo mnenje postane pomembnejše od mnenja odraslih.

Mednarodno priznani kanadski avtor, ki deluje v Vancouvru, po vsem svetu organizira seminarje za starše, vzgojitelje, skrbnike in učitelje. Znan je po svoji edinstveni sposobnosti prepoznavanja rešitev domnevno kompleksnih težav v otrokovi vzgoji in učenju. Poudarja, da mora biti otrok navezan na starše, ne obratno, ter da več navezanosti ne pomeni manj samostojnosti. Velik problem pa vidi v trenutku, ko vrstniki začnejo prevzemati vlogo glavnega otrokovega orientirja in njihovo mnenje postane pomembnejše od mnenja odraslih. Starši se sprašujejo, kako doseči, da jih bo otrok poslušal, ...