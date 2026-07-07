Gordon Ramsay: prvič bo dedek (Suzy)

Britanski kuharski mojster Gordon Ramsay bo prvič dedek. Njegova hči Holly in njen mož, olimpijski plavalec Adam Peaty, sta namreč sporočila, da pričakujeta prvega otroka. Par, ki se je po dveh letih in pol zveze decembra lani poročil na razkošni poroki, je razkril, da pričakuje deklico. »Mala Ramsay-Peaty bo na svet prijokala decembra,« sta naznanila na družabnih omrežjih. Gordon je pod njuno objavo zapisal: »Čestitke obema! Pošiljam vama veliko ljubezni. Letos za božič bom izjemno navdušen dedek.«

Kljub veselju je v pogovoru v oddaji Ostalo je nogomet priznal, da ima o novi življenjski vlogi tudi nekaj pomislekov. Voditelj Gary Lineker mu je dejal: »Imava še nekaj skupnega, oba bova prvič postala dedka.« Ramsay je navdušeno odgovoril: »Kako razburljivo!« Nato v svojem značilnem šaljivem slogu dodal: »Skrivaj sem kar prestrašen, saj dokler otrok ne začne govoriti in komunicirati s tabo, ne moreš prav veliko storiti. Saj ga vendar ne bova dojila, kajne?«