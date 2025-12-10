Gorka Berden: poslovne spremembe in možnosti za naraščaj (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Igralska kariera ji je zapisana v zvezdah, vendar lahko traja nekaj časa, da doseže uspeh, ki si ga zasluži.

Gorka Berden je rojena z ascendentom v čustvenem, nežnem, občutljivem, družinsko usmerjenem raku. Njena vladarica Luna je položena v bika, kar jo prizemlji in stabilizira, naredi bolj praktično, poudari njeno sposobnost za upravljanje s financami in željo po uživanju in razvajanju, naj bo to v savni, masaži ali z dobro hrano in pijačo. Koristno je, da je vladarica horoskopa v zemeljskem znamenju, saj ima igralka prav tako stelij planetov v ribah – Sonce, Venera in Mars. Obilje vodne energije jo sicer naredi karizmatično, izpostavi njeno kreativno žilico in poglobi intuicijo, a hkrati ljudje s ...