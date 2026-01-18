Gorka Berden: V Parizu mi nikoli ne bi uspelo (Suzy)

IGRALKINA IZPOVED

Njena osebnost je posebna, kot je posebno njeno ime. To v stari slovenščini pomeni 'topla', kar sovpada z njenim značajem, ki sogovornika prevzame v trenutku.

Je simpatična, sproščena in prava svetovljanka. Pri 15 letih se je s sestro in mamo zaradi njene službe preselila v tujino, tam živela do tridesetega leta, pred 15 leti pa se je vrnila v domovino. V Sloveniji se je ustalila in zaljubila ter nas navdušila z različnimi vlogami, ki so jo izoblikovale v eno najbolj vsestranskih igralk na domačih tleh. Konec lanskega leta je odprla novo igralsko poglavje in se v družbi Rebeke Dremelj s komično uspešnico Šminka in sekirca podala na turnejo po državi. Obožujem intenzivne like. Pretiravanje mi ni tuje. Gorki Berden je vloga mestne dame, soočene z ...