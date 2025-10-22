Gorka Berden zamenjala Heleno Blagne (Suzy)

Po začetnem šoku, ki je prevzel ekipo težko pričakovane predstave Šminka in sekirca, so ustvarjalci hitro našli rešitev. Helena Blagne je morala sprejeti težko odločitev, da zaradi višje sile ne bo mogla igrati v prihajajoči komediji. Ker je premiera tik pred vrati, so se v Popup Teatru po tehtnem premisleku odločili, da ne bodo več eksperimentirali, tako so zahtevno vlogo Viktorije so ponudili profesionalni igralki. Sedaj je dokončno, da bo na odru ob Rebeki Dremelj zablestela Gorka Berden. Ta nas je v preteklosti že pogosto razveselila z izjemnim talentom za spravljanje občinstva v smeh. Tudi sama že komaj čaka, da se bo v tandemu z ustvarjalko, ki je skoraj 200-krat razprodala monokomedijo Jamska ženska, odpravila po Sloveniji. »Obožujem izzive. Ta je prišel povsem nenadejano. Ustvarjanje zabavnih likov je moja strast, če so karakterno kompleksni, me to še bolj motivira. Pri tem je zelo pomembno, da sta se najini energiji z Rebeko v hipu ujeli in smeh odmeva že med vajami, kar je dobra spodbuda za prve uprizoritve,« nam je zaupala Gorka, mi pa komaj čakamo 21. november, ko nam bosta glavni protagonistki s šminko in sekirco polepšali vstop v zaključek leta.