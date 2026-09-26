Gozdni Tim Kores - Kori: Začeti moramo zgodaj (Suzy)

Najprej je treba osvojiti gozd, šele nato lahko človek mirno osvoji kavč. Tega se dobro zaveda Tim Kores Kori, strastni gobar, ki se med gosto posejana drevesa odpravi, ker je jesenski lov na okusne gozdne zaklade zanj skoraj življenjska filozofija. Pri tem niti ni pomembno, ali narava tisto leto radodarno trosi svoje darove ali gobane skriva kot suho zlato – Kori se domov praviloma ne vrne praznih rok. Tokrat pa odprava ni bila namenjena le nabiranju. S seboj je vzel tudi sinčka in mu že zgodaj predstavil čarobni svet pohorskih poti in napetega pogledovanja pod vsako vejico.

Glasbenik in poslovnež očitno verjame, da se ljubezen do gobarjenja začne dovolj zgodaj, najmlajši družinski član pa ga ni razočaral. Kot pravi mali naslednik je kmalu zagledal svojega prvega lepotca, ki bo že kmalu zadišal iz kuhinje. Veselje je bilo veliko, očetov ponos še večji. Prvi goban je pač mejnik, ki si ga pravi gobar zapomni. Bera je bila dovolj bogata, da sta lahko mamici pripravila okusen obrok. Celodnevni potep sta tako sklenila s pojedino in navdušenjem ob misli, da bosta že kmalu znova čepela med listjem, smrekami in mahom.