Gradevizija: Evrovizijske uspešnice brez meja (Suzy)

Če bi pred 29 leti kdo Dejana Primoža Gradišnika vprašal, kaj bo nastalo iz njegove zamisli o domači različici Evrovizije, si verjetno niti sam ne bi predstavljal, kako daleč bo segla. V domači kuhinji, v družbi peščice somišljenikov, se je namreč rodila Gradevizija, prireditev, ki je iz prijateljskega druženja prerasla v svojevrsten praznik glasbe, humorja in odštekanih odrskih domislic.

Zadnja leta se v Kulturnem domu Črnuče zbirajo navdušenci, ki dobro vedo, da ta večer ne bo prostora za zadržanost. Tu štejejo izvirni kostumi, dodelane koreografije, prepoznavne melodije in predvsem pripravljenost, da se za tri minute prelevijo v nekoga drugega. Tekmovalci, med katerimi so tako ljubitelji nastopanja kot tisti, ki si želijo preizkusiti nekaj novega, zastopajo različne države in s svojimi nastopi dokazujejo, da je meja med pogumom in simpatično norostjo včasih zelo tanka. Prav v tem je čar Gradevizije. Ni treba imeti glasbene kariere, popolnega posluha ali izkušenj z velikih odrov. Potrebuješ le pesem, ščepec ustvarjalnosti in željo, da stopiš iz cone udobja. Ko se prižgejo odrske luči, postane vse mogoče, občinstvo pa z navdušenjem nagradi tudi najbolj nepričakovane zamisli.

Dvanajst točk za pogum

Za strokovno ocenjevanje vsako leto poskrbi nova komisija, sestavljena iz prepoznavnih obrazov. Letos je bila v njej zastopana tudi revija Suzy z našim novinarjem Tomažem Miheličem. Glasovi komisije se seštevajo z glasovi občinstva v dvorani in tekmovalcev, ki ocenjujejo drug drugega. Tako zmaga ni odvisna le od kakovosti nastopa, temveč tudi od vtisa, ki ga posamezna država pusti pri vseh treh skupinah ocenjevalcev.

Letošnji dogodek je postregel z vrsto trenutkov, ob katerih je bilo težko ostati na sedežu. Rebeka Dremelj in Mirna Reynolds sta s svojo energijo obiskovalce dvignili na noge, voditeljski trio, ki so ga sestavljali Mojca Vakselj, Jakob Kapus in Jan Vehar, je poskrbel za naštudirane korake, zabavne povezave in ravno prav nagajive komentarje. Nastopi so bili izvirni, premišljeni ter obogateni z domiselnimi koreografijami, modno samosvojostjo in nepogrešljivimi odrskimi dodatki. Bleščic in perja seveda ni zmanjkalo. Posebno mesto v programu je pripadlo tudi izjemnemu nastopu zbora Crystal Queer Choir, ki je večeru dodal novo razsežnost. Njegova dovršena interpretacija je bila dokaz, da Gradevizija ni le poklon evrovizijskim uspešnicam, temveč tudi prostor, kjer se srečujejo različni glasovi, ustvarjalnost in svoboda izražanja. Na koncu je sicer prepričljivo slavila Srbija, toda zmagovalcev je bilo bistveno več, kot jih je pokazala končna razpredelnica.

Kraljice preobleke so blestele v raznolikih kostumih, med drugim tudi kot Tajči.

Crystal Queer Choir je zbrane osupnil z večglasnim petjem.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Ondina Kerec, Rebeka Dremelj, Tomaž Mihelič, Mirna Reynolds in Eva Mavrič, se je ob videnem in slišanem neizmerno zabavala.

Mirna Reynolds je s svojimi uspešnicami dvignila občinstvo na noge.

Idejni vodja Gradevizije Dejan Primož Gradišnik nikoli ne razočara.