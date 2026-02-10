Grammyji 2026: od elegance do perja (Suzy)

Podelili so namreč kipce za najboljše v glasbi, zato ne preseneča, da se je zbrala smetana najpomembnejših in najbolj izvirnih – tako v glasbi kot modi.

Sabrina Carpenter je prišla v dramatični in eterični Valentinovi obleki s prelepo silhueto.

Za Addison Rae so se obračali pogledi, a ne le, ker je bila obleka hiše Alaïa dolga samo spredaj. Tudi zato, ker se je koketno nagibala in kazala zadnjo plat.

Hailey in Justin Bieber sta potrdila, da je v raju vse rajsko kljub številnim govoricam. Ona v elegantni obleki hiše Alaïa, on v obleki Balenciaga.

Kot vedno spet ni razočarala Lady Gaga v črni avantgardni obleki s peresi, pod katero se je podpisala posebna modna hiša Matières Fécales.

Kesho smo zadnja leta redkeje videvali, a kadar pride, osupne. Tokrat v mehkobi Atelierja Biser.

Še preden je v roke dobil nagrado, je Jon Batiste navdušil na rdeči preprogi.

John Legend je izbral Louisa Vuittona, njegova žena Chrissy Teigen Caroline's Couture.

Pevka Michelle Williams, ki jo še vedno najbolje poznamo kot kolegico Beyoncé v triu Destiny's Child, je oblekla čarobno delo izpod prstov mojstrov hiše Jean-Louis Sabaji Couture.