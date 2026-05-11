Grega Skočir sinu ob rojstnem dnevu namenil posebno sporočilo: »Naj bo danes cel tvoj svet« (Suzy)

Zdi se kot včeraj, ko se je pevcu skupine Big Foot Mama Gregi Skočirju leta 2012 rodil sin. Ker glasbenik od nekdaj rad skriva svojo zasebnost, tedaj nismo kaj dosti izvedeli o veselem dogodku, samo da sta mu oče in mama izbrala ime Bor, eno od dveh, ki se je znašlo v ožjem izboru. V šolske klopi je sedel leta 2018, kot šestletnik, in kot bi mignil, je odrasel v najstnika, ki ga je rockerski oče pred tremi leti presenetil z nepozabnim rojstnodnevnim darilom – obiskom fantov iz skupine Joker Out.

Grega je ponosno poziral ob svojem 14-letniku Boru. FOTO: Osebni arhiv

Kakšno praznovanje ga je čakalo letos, nista razkrila, zagotovo pa je užival v družbi prijateljev, družine in ponosnega očeta, ki mu je voščil tudi na svojem profilu na instagramu z zapisom: »Naj bo danes cel tvoj svet, ker ti imaš 14 let, vse naj.« V uredništvu se pridružujemo čestitkam in mu želimo uspešno nadaljnjo življenjsko pot.