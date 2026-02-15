Gregor Andolšek: V Pariz sem šel zgolj po izkušnjo (Suzy)

FILMAR IN GLASBENIK

Če ste bili kdaj 19. v čakalni vrsti in se vam je zdelo, da ste na romanju, veste – sistem vas lahko popolnoma paralizira.

V Sloveniji je malo ljudi, ki hkrati živijo v dveh resničnostih: v reklamni, v kateri mora človek za tri sekunde postati nekdo drug, in v avtorski, kjer ga secira z ljubeznijo, cinizmom in humorjem. Šestinštiridesetletni Ljubljančan je eden takih. Če se vam zdi znan, ste ga verjetno opazili na domačem kavču, v Telekomovih oglasih. In ja – ljudje ga prepoznajo. »Tako pogosto, da še sam komaj verjamem,« pravi. Še bolj zanimivo je, da oglase jemlje resno – celo kot morebitno temo naslednjega filma, ker ga navdušuje, kakšno moč imajo. Tema njegovega celovečernega prvenca To je rop! je moč ...