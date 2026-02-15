  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FILMAR IN GLASBENIK

Gregor Andolšek: V Pariz sem šel zgolj po izkušnjo (Suzy)

Če ste bili kdaj 19. v čakalni vrsti in se vam je zdelo, da ste na romanju, veste – sistem vas lahko popolnoma paralizira.
V filmski pisarni
V filmski pisarni
Robert Rebolj, foto Mediaspeed, Marko Pigac, Jože Suhadolnik, Domen Martinčič, osebni arhiv
 15. 2. 2026 | 14:25
6:57
A+A-
V Sloveniji je malo ljudi, ki hkrati živijo v dveh resničnostih: v reklamni, v kateri mora človek za tri sekunde postati nekdo drug, in v avtorski, kjer ga secira z ljubeznijo, cinizmom in humorjem. Šestinštiridesetletni Ljubljančan je eden takih. Če se vam zdi znan, ste ga verjetno opazili na domačem kavču, v Telekomovih oglasih. In ja – ljudje ga prepoznajo. »Tako pogosto, da še sam komaj verjamem,« pravi. Še bolj zanimivo je, da oglase jemlje resno – celo kot morebitno temo naslednjega filma, ker ga navdušuje, kakšno moč imajo. Tema njegovega celovečernega prvenca To je rop! je moč ...

Več iz teme

Gregor Andolšekfilmslovenski filmrežiserintervjuParizkulturaglasbaglasbenik
ZADNJE NOVICE
15:10
Lifestyle  |  Stil
VRT

Zakaj februar ni le za srčke: na bolšjakih se skrivajo orodje, organizatorji in unikatni okraski

Februar ni le mesec srčkov, temveč tudi lepa priložnost za ugoden nakup iz druge roke; zdaj je pravi trenutek za vrt, čiščenje in pomladno osvežitev doma.
15. 2. 2026 | 15:10
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
SPODBUDE

Bi živeli tukaj? Otok išče nove prebivalce: ponuja hišo in 18.000 evrov …

Večina sedanjih prebivalcev je starejših od 50 let, otrok pa skoraj ni.
15. 2. 2026 | 14:35
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
FILMAR IN GLASBENIK

Gregor Andolšek: V Pariz sem šel zgolj po izkušnjo (Suzy)

Če ste bili kdaj 19. v čakalni vrsti in se vam je zdelo, da ste na romanju, veste – sistem vas lahko popolnoma paralizira.
15. 2. 2026 | 14:25
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOVA ANALIZA

Ekipa uglednih forenzikov: »Kurt Cobain ni storil samomora, dokazi kažejo na umor …«

Nova analiza je presenetila z zaključki.
15. 2. 2026 | 13:25
12:15
Novice  |  Slovenija
SEDEM UR ZAKOPAN

Izpoved Slovenca Patrika, ki je preživel nemogoče: Občutek, kot bi te živega zabetonirali (VIDEO)

Po desetih mesecih je spregovoril o najtežji preizkušnji svojega življenja.
15. 2. 2026 | 12:15
11:55
Šport  |  Odmevi
STARI RAČUNI

Besedni obračun v Predazzu: Ne! Ne! Ne! Slovenski navijači nad olimpijskega zmagovalca

Philippa Raimunda je dogodek močno razdražil.
15. 2. 2026 | 11:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki