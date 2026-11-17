TEKMOVALEC

Oseminštiridesetletni Mariborčan je v letošnji sezoni MasterChefa osvojil srca številnih gledalcev.

A za njegovim nalezljivim nasmehom se skriva življenjska zgodba, ki bi marsikoga zlomila. Izgubil je očeta, oba brata, teto in nazadnje ljubljeno mamo. Znašel se je tudi v hudih zdravstvenih težavah, a je našel moč za nov začetek in izgubil več kot 70 kg. Danes spet uživa v življenju, ustvarja v kuhinji in navdušuje ljudi okoli sebe. Z nami je spregovoril o bolečih izgubah, prijateljstvih iz šova, a tudi o ljubezni in oboževalkah, znameniti kurkumi ter svojih načrtih za prihodnost. »Krožnike si zapomniš. Še bolj pa človeka, ki te je objel, ko si to potreboval.« »Če bi mi kdo pred časom rekel, ...