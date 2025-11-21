Gregor Strasbergar - Štras: visoko med oblaki (Suzy)

Dolgo je razmišljal, da bi se enkrat lotil podviga, ki zahteva ogromno poguma. Skočiti s padalom marsikomu predstavlja nepopisni strah, vendar ga je Gregor Strasbergar - Štras premagal. V tandemu je vse laže, tudi preleviti se v ptico. Doživetje je bilo prvovrstno, saj je lahko od zgoraj občudoval enega najlepših slovenskih biserov.

Kroženje nad Bohinjem je svojevrsten užitek, čeprav je njegov naravni habitat oder. Tam na površje privre energija, ki premorejo le redki. In v dneh, ko po radijskih valovih odzvanja njihova najnovejša stvaritev Venera, je spomin na doživetje, ko se je spustil z Vogarja, še kako živ. Pri tem je zaupal mojstru Branetu, ki s strokovnim vodenjem uresničuje želje adrenalinskih navdušencev.