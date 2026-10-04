Gulnaz Uliabaeva, tekmovalka v MasterChefu: En dom lahko nosiš v srcu, drugega živiš vsak dan (Suzy)

PRIPELJALA JO JE LJUBEZEN

Ena najzanimivejših tekmovalk barva letošnji šov z zanimivimi okusi, ki morda pri nas še niso tako uveljavljeni. Prihaja namreč iz drugačnega in nam ne preveč poznanega Baškortostana, v Slovenijo jo je pripeljala ljubezen do moža Matica.

Pred prihodom v Slovenijo je imela Gulnaz v Baškortostanu kariero, dve svoji jezikovni šoli in uspešno življenje, zato ji je bilo težko vse skupaj pustiti za sabo in začeti od začetka. »Imela sem občutek, da dobro vem, kaj počnem in kam grem, potem pa sem se zaljubila v Slovenca in se preselila. Naenkrat sem bila v novem okolju, brez znanja jezika, svojih ljudi in prejšnjega položaja. Marsikaj sem se morala naučiti na novo in sprejeti, da tukaj nihče ne ve, kaj sem že dosegla. To ni bilo vedno lahko za moj ego, a danes vem, da je bil ta korak zame zelo pomemben. Naučil me je, da lahko človek ...