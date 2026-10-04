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PRIPELJALA JO JE LJUBEZEN

Gulnaz Uliabaeva, tekmovalka v MasterChefu: En dom lahko nosiš v srcu, drugega živiš vsak dan (Suzy)

Ena najzanimivejših tekmovalk barva letošnji šov z zanimivimi okusi, ki morda pri nas še niso tako uveljavljeni. Prihaja namreč iz drugačnega in nam ne preveč poznanega Baškortostana, v Slovenijo jo je pripeljala ljubezen do moža Matica.
Čeprav ji je bilo težko, se je preselila v Slovenijo k Maticu.
Čeprav ji je bilo težko, se je preselila v Slovenijo k Maticu.
Mateja Blažič Zemljič, Foto: POP TV, osebni arhiv/instagram
 4. 10. 2026 | 06:00
9:17
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Pred prihodom v Slovenijo je imela Gulnaz v Baškortostanu kariero, dve svoji jezikovni šoli in uspešno življenje, zato ji je bilo težko vse skupaj pustiti za sabo in začeti od začetka. »Imela sem občutek, da dobro vem, kaj počnem in kam grem, potem pa sem se zaljubila v Slovenca in se preselila. Naenkrat sem bila v novem okolju, brez znanja jezika, svojih ljudi in prejšnjega položaja. Marsikaj sem se morala naučiti na novo in sprejeti, da tukaj nihče ne ve, kaj sem že dosegla. To ni bilo vedno lahko za moj ego, a danes vem, da je bil ta korak zame zelo pomemben. Naučil me je, da lahko človek ...
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PRIPELJALA JO JE LJUBEZEN

Gulnaz Uliabaeva, tekmovalka v MasterChefu: En dom lahko nosiš v srcu, drugega živiš vsak dan (Suzy)

Ena najzanimivejših tekmovalk barva letošnji šov z zanimivimi okusi, ki morda pri nas še niso tako uveljavljeni. Prihaja namreč iz drugačnega in nam ne preveč poznanega Baškortostana, v Slovenijo jo je pripeljala ljubezen do moža Matica.
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Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
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SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
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Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
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Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
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30. 9. 2026 | 08:00
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Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
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28. 9. 2026 | 09:17
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Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

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1. 10. 2026 | 09:43
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Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
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ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

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24. 9. 2026 | 09:42
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PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
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POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
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Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

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Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
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Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
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Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
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Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

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1. 10. 2026 | 13:35
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NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
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Lifestyle  |  Stil
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Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

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Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
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