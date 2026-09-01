Gušti in Chantal: že 27 let ista pesem (Suzy)

OBLETNICA ZAKONA

Če je bila ona nekoč navdih za njegove skladbe, sta danes vlogi nekoliko obrnjeni.

Če bi bila ljubezen glasbeni album, bi imel njun že lepo zbirko uspešnic. Miha Guštin - Gušti in soproga Chantal sta namreč praznovala 27 let zakona ter ob obletnici odprla tudi svoj arhiv. Na plan je prišel utrinek iz časov, ko so bile pričeske drugačne, fotografije bolj nostalgične, estetika precej manj digitalna, življenje pa vsaj na pogled preprostejše. Na torti je bila zapisana presunljiva številka, a še bolj navdušuje dejstvo, da se je v skoraj treh desetletjih marsikaj spremenilo, medtem ko je njuna povezanost ostala. Še vedno sta drug drugemu opora in očitno tudi zelo dobro uigran ...