S prijatelji bodo najprej nazdravili 12. septembra v razprodanem Kinu Šiška, zaradi velikega zanimanja jih teden dni pozneje čaka še koncert v Letnem gledališču Khislstein v Kranju. Da čakanje na oba posebna večera ne bi bilo predolgo, so fantje ta teden v eter in na splet poslali novo pesem Raje sanjajva o Marsu. Ker jo na koncertih izvajajo že vse od lanskih Križank, nas je zanimalo, kje se je tako zapletlo.

»S producentom Petrom sva kar nekaj časa iskala zvok Marsa. Nekako se nama je v glavo zapekel zvok primitivnega elektronskega glasbila teremin, ker so ga v zelo starih znanstvenofantastičnih filmih pogosto uporabljali ob prikazovanju tujih planetov. Zanimivo je, da se na teremin igra brez fizičnega stika z instrumentom, nekako tako, kot mi sanjamo o nečem, kamor še nismo niti stopili. Če bo kdo poslušal zelo natančno, lahko sliši tudi Bowiejevega Majorja Toma, ki je hipotetično prvi opisoval življenje na Marsu. Morala sva ga vključiti kot poklon gospodu, ki je močno pripomogel k ideji, da bomo nekoč pristali na Rdečem planetu,« pravi Matevž Šalehar - Hamo.