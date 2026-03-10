Harmonika povezuje Slovenijo in Švico (Suzy)

Vodja ansambla Sašo Avsenik harmonike trenutno ne igra zaradi zdravstvenih težav z desno roko. Zdravniki so mu lani diagnosticirali fokalno distonijo, nevrološko bolezen, ki mu onemogoča kakovostno igranje, zato se je v začetku februarja mudil v Barceloni, kjer je prejel napotke za izvajanje terapije. Ta lahko traja več mesecev ali celo let, a vnuk legendarnega Slavka Avsenika upa, da bo po njej spet lahko v roke prijel instrument, ki ga ima tako zelo rad. »Neprijetna posledica terapije je, da med okrevanjem ne smem igrati na harmoniko. Doma moram vsak dan vsaj dve uri izvajati posebne vaje, ki so prav tako trening za možgane, mesečno imam kontrole na daljavo oziroma prek videoklica,« je razložil Sašo.

Glasbeniki iz skupine Fäaschtbänkler in Ansambla Saša Avsenika so združili moči.

Kljub nevšečnostim na vsakem koncertu stoji na odru s preostalimi člani ansambla. Harmoniko je v roke namesto njega vzel, ki ga oboževalci že dobro poznajo. Sašo skrbi za povezovanje nastopov in tako ohranja stik z občinstvom doma in v nemško govorečih deželah, kjer je njegov ansambel izjemno priljubljen. Nič presenetljivega torej, da so lani iz Švice prejeli zanimivo pobudo precej odmevne skupine Fäaschtbänkler. »Gre za fante, ki s svojo energijo, kombinacijo pihal, trobil, harmonike in sodobne produkcije nagovarjajo mlajšo in starejšo populacijo, njihove korenine pa so trdno zasidrane v narodnozabavni glasbi. Glasbeno pot so začeli z repertoarjem Ansambla bratov Avsenik. Ker je ta priimek še vedno cenjen v Nemčiji, Avstriji in Švici, so me poklicali in izrazili željo, da bi z mano posneli pesem. V tistem času sem že imel težave z roko, zato sem predlagal, naj skladbo posnamejo z mojim ansamblom. Hitro smo se dogovorili in ugotovili, da ima skladba velik potencial. Med nekim snemanjem se je celo porodila ideja, da bi ustvarili slovensko različico, in fäaschtbänklerji so naš predlog takoj sprejeli,« pravi Sašo.

Besedilo je napisal Luka Sešek, pri melodiji in aranžmaju so poleg Saša sodelovali še Tommy Budin, Michael Hutter, Marco Graber, Roman Wüthrich, Roman Pizio, Andreas Frei in Jutta Staudenmayer. Za videospot je poskrbela ekipa Neo Visuals. Fäaschtbänklerji so svoj del pesmi posneli doma, ASA v Sloveniji, nato so vse skupaj združili in poiskali kompromis pri zvoku. Decembra lani so se srečali na snemanju televizijske oddaje v Gradcu, kjer je nemška različica doživela premiero, ob tej priložnosti so posneli tudi videospot za slovensko pesem. Sašo je prepričan, da je nastala zanimiva mešanica, ki združuje energijo obeh zasedb, hkrati so z njo zgradili nov most med glasbenimi svetovi pri nas in v Švici.

Pesem jih je povezala in zbližala.