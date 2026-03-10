Harmonika povezuje Slovenijo in Švico (Suzy)

Vodja ansambla Sašo Avsenik harmonike trenutno ne igra zaradi zdravstvenih težav z desno roko. Zdravniki so mu lani diagnosticirali fokalno distonijo, nevrološko bolezen, ki mu onemogoča kakovostno igranje, zato se je v začetku februarja mudil v Barceloni, kjer je prejel napotke za izvajanje terapije. Ta lahko traja več mesecev ali celo let, a vnuk legendarnega Slavka Avsenika upa, da bo po njej spet lahko v roke prijel instrument, ki ga ima tako zelo rad. »Neprijetna posledica terapije je, da med okrevanjem ne smem igrati na harmoniko. Doma moram vsak dan vsaj dve uri izvajati posebne vaje, ki so prav tako trening za možgane, mesečno imam kontrole na daljavo oziroma prek videoklica,« je razložil Sašo.
Besedilo je napisal Luka Sešek, pri melodiji in aranžmaju so poleg Saša sodelovali še Tommy Budin, Michael Hutter, Marco Graber, Roman Wüthrich, Roman Pizio, Andreas Frei in Jutta Staudenmayer. Za videospot je poskrbela ekipa Neo Visuals. Fäaschtbänklerji so svoj del pesmi posneli doma, ASA v Sloveniji, nato so vse skupaj združili in poiskali kompromis pri zvoku. Decembra lani so se srečali na snemanju televizijske oddaje v Gradcu, kjer je nemška različica doživela premiero, ob tej priložnosti so posneli tudi videospot za slovensko pesem. Sašo je prepričan, da je nastala zanimiva mešanica, ki združuje energijo obeh zasedb, hkrati so z njo zgradili nov most med glasbenimi svetovi pri nas in v Švici.